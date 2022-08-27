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Yalova haber: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da mahkumlara af çağrısını yineledi

Politika Haberleri

Yalova haber: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da mahkumlara af çağrısını yineledi

Yalova bölgesinden gelen habere göre Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için genel af çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için genel af çağrısını yineledi.

Sarıgül, Yalova A3 Tipi Kapalı Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan'dan bu yana Türkiye'yi gezdiğini, bu kent dahil 54 cezaevine gittiğini söyledi.

Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için af çağrısında bulunduğunu belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak siyasi bir talebimiz yok, vicdani bir talebimiz var. Af talebimiz uyuşturucu baronları için değil, kadına taciz için değil, çocuklara taciz için değil, bayrağımıza ve toprağımıza gasbedenler için değil ama kader mahkumları için. Bu kader mahkumları için affet Türkiye'm." diye konuştu.

Sarıgül, hiçbir şekilde camilerde ve cemevlerinde siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Partisinin mensuplarının camilere, ibadet merkezlerine girerken parti rozetlerini çıkarmaları, gönül rozetlerinin olması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Camilerimiz, Rabb'imize ulaşma yoludur. Siyasete ulaşma yolu olarak kullanılmamalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Cem Mete Okur - Politika

Mustafa Sarıgül Türkiye Yalova Politika Haberler

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