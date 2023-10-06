Yalova'da Silah ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde silah ve sigara kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı beldesinde Ş.K. ve M.K'nin kaçakçılık faaliyetlerini tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve kaçak sigara ele geçirildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde silah ve sigara kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tavşanlı beldesinde Ş.K. ve M.K'nin silah ve sigara kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.