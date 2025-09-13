Yalçın Topçu'dan Hamdi Kılıç İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, hayatını kaybeden mesai arkadaşı Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bu sabah hayatını kaybeden mesai arkadaşı Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Topçu, mesajında "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve metin yazarı, mesai ve dava arkadaşım, kardeşim, Hamdi Kılıç Hakka yürüdü. Kardeşime Cenab-ı Haktan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA