Haberler

Yalçın Topçu'dan Hamdi Kılıç İçin Taziye Mesajı

Yalçın Topçu'dan Hamdi Kılıç İçin Taziye Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, hayatını kaybeden mesai arkadaşı Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı ve cenaze törenine dair bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, hayatını kaybeden mesai arkadaşı Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bu sabah hayatını kaybeden mesai arkadaşı Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Topçu, mesajında "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve metin yazarı, mesai ve dava arkadaşım, kardeşim, Hamdi Kılıç Hakka yürüdü. Kardeşime Cenab-ı Haktan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

Sır perdesi kalkıyor! Kaçakçılık imparatorluğundan medya patronluğuna
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.