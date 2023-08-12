Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Bursa Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz ve diğer yetkilileri kabul etti

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Bursa Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı Başkanı Ali Erbay ve Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Taştekin'i kabul etti. Başkan Uçar, ziyaretin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade ederek, 'Bursa'dan kıymetli dostlarımız belediyemize ziyarette bulundular. İki kadim şehrimizin tarihi ve kültürü hakkında hoş bir sohbet gerçekleştirdiğimiz kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz.' dedi. - ERZURUM