Yair Golan'dan Sert Eleştiriler: İsrail Gazze'de 'Çocukları Hobi Olarak Öldürüyor'

Yair Golan'dan Sert Eleştiriler: İsrail Gazze'de 'Çocukları Hobi Olarak Öldürüyor'
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İsrail muhalefet lideri Yair Golan, ordunun Gazze'de çocukları 'hobi olarak' öldürdüğünü söyleyerek hükümeti ve savaş politikasını sert bir dille kınadı. Golan, İsrail'in uluslararası alanda dışlanma tehlikesine dikkat çekti.

İsrail'de muhalefetteki Demokratların lideri Yair Golan, İsrail ordusunun Gazze'de çocukları "hobi olarak" öldürdüğünü ifade etti.

İsrail'de muhalefetteki Demokrat Parti lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Yair Golan, İsrial medyasına konuştu. Golan, İsrail'in Gazze'de çocukları "hobi olarak" öldürdüğünü söyleyerek hükümeti ve Gazze'deki savaşı sert bir dille kınadı. Golan, "İsrail, aklı başında bir ülke gibi davranmaya geri dönmezse Güney Afrika gibi dışlanmış bir devlet olma yolunda ilerleyecek. Aklı başında bir ülke sivillere karşı savaşmaz, hobi olarak bebek öldürmez, halkı yerinden etmeyi kendine görev edinmez. Bu hükümet, ahlakı olmayan ve kriz zamanında bir ülkeyi yönetme becerisi olmayan intikamcı tiplerle dolu. Bu, varlığımızı tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Golan'ın açıklaması, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere tüm siyasi kanatlardan tepki gördü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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