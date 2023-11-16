Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Aday Adaylığına Başvuracak

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmek için aday adaylığı müracaatını, 18 Kasım günü itibariyle yapacağını bildirdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmek için aday adaylığı müracaatını, 18 Kasım günü itibariyle yapacağını bildirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetiminin teşkilatlarına gönderdiği genelgeye göre belediye aday adaylığı başvuruları, 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlandı. Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmek için aday adaylığı müracaatını, 18 Kasım cumartesi günü saat 13.30'da MHP İl Başkanlığı'na yapacağını duyurdu.

Türkyılmaz, "Değerli hemşerilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi Yahşihan Belediye Başkan aday adaylığı müracaatıma bizlere gönül vermiş tüm hemşerilerimiz davetlidir" dedi. - KIRIKKALE