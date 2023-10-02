Yabancılara ev satışı ve vatandaşlık tartışması

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Sokak Kedisi kanalının sahibi Ebru Oruç ile yabancılara ev satışı karşılığında vatandaşlık verilmesi konusunu değerlendirdi. Oruç, bu uygulamanın barınma sorununu artırdığını ve tehlikeli olduğunu belirtti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Youtube kanalında, Sokak Kedisi kanalının sahibi Ebru Oruç ile 450 bin dolara ev alan yabancılara vatandaşlık verilmesini değerlendirdi. Oruç, "Biz, 450 bin dolara sadece vatandaşlık satmıyoruz. Biz, önce toprak satıyoruz, vatandaşlığı hediye olarak veriyoruz. Bunun sonucunda bize ev kalmıyor. Barınma sorunu ortaya çıkıyor. Ev satarken vatandaşlığı hediye ediyor olmamızın altını özellikle çizmemiz gerekiyor" dedi.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Youtube yayınında, sokak röportajı içerikleri ile tanınan 'Sokak Kedisi' kanalının sahibi Ebru Oruç ile göç konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oruç, artan vatandaşlık satışının geldiği noktayı sorgulayarak, toprak satışı karşılığında vatandaşlık vermenin son derece tehlikeli bir durum olduğunu vurguladı. Türkiye'deki vatandaşlar barınma sorunu yaşarken yabancılara ev satışının yarattığı sorunlara dikkat çeken Oruç, Aksoy'un kanalında şu bilgileri paylaştı:

"Biz, yabancılara ev satıyoruz ve vatandaşlık veriyoruz. Vatandaşlık satışı çok tehlikeli bir başlık. Biz, 450 bin dolara sadece vatandaşlık satmıyoruz. Biz, önce toprak satıyoruz, vatandaşlığı hediye olarak veriyoruz. Bunun sonucunda bize ev kalmıyor. Barınma sorunu ortaya çıkıyor. Vatandaşlar şu an çok ciddi bir barınma sorunu yaşıyor. Ev satarken vatandaşlığı hediye ediyor olmamızın altını özellikle çizmemiz gerekiyor."