Haberler

Koruma altında olmayan yaban hayvanları riskli durumlarda avlanabilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM, koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanabilmesi için yasal düzenleme yapma kararı aldı. Şehir merkezine inen yaban hayvanlarının saldırılarını ve bulaşıcı hastalık risklerini engellemek amaçlanıyor.

İnsan ve hayvanlara saldırı, bulaşıcı hastalık riskleri durumlarında koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanabilmesine yönelik yasal düzenlemeye gidilecek.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne son dönemlerde şehir merkezlerine inen yaban hayvanlarının saldırılarının ve bulaşıcı hastalık risklerinin engellenmesi amacıyla koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanabilmesine yönelik madde ihdas edildi.

İlerleyen günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek teklifin yasalaşmasıyla yaşanan sorunun çözümüne ilişkin düzenleme hayata geçirilecek.

Kara Avcılığı Kanunu'ndaki değişiklikle, koruma altında olmayan yaban hayvanları, avlanmasının yasaklandığı yer, gün ve süreler de dahil olmak üzere insan sağlığına, çevreye, tarım alanları ile besi, evcil ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları veya bulaşıcı hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ilgili kuruluşlarla rapor hazırlanacak.

Söz konusu durumlara ilişkin rapor kapsamında av ve doğa koruma memurları ve avcılar, koruma altında olmayan yaban hayvanlarını avlayabilecek. Avlanma için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izni gerekecek.

Diğer taraftan, kolluk kuvvetleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda mahalli mülki amirin kararıyla avlanmalarda görevlendirilebilecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

