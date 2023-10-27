Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamı Önder Koç, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti. Koç, yaralı askerle sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Viranşehir Kaymakamı Yaralı Askeri Evde Ziyaret Etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamı Önder Koç, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Koç, teröristlerle 18 Ekim'de girilen çatışmada yaralan Piyade Sözleşmeli Er İbrahim İl'i Anıt Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

İl'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Koç, yaralı askerle bir süre sohbet ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyareti dolayısıyla İl, Koç'a ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarette Koç'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Osman Berber ve İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran eşlik etti.