Veysel Eroğlu'ndan, Başkan Akçadurak'a ziyaret Politika Haberleri Orman ve Su İşleri eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti. Orman ve Su İşleri eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nu Belediye hizmet binası girişinde karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Tüysüz ve Mehmet Demirtaş eşlik etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret sonrasında bölgemizin en büyük yatırımlarından olan Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü'ne gidilerek yatırımlar hakkında bilgiler aktarıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na teşekkür ederek çini vazo hediye etti. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Veysel Eroğlu Karahisar Gediz su Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Veysel Eroğlu'ndan, Başkan Akçadurak'a ziyaret - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.