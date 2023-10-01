Önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti. Ziyarette yapılan ve yapımı devam eden çalışma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü ilçesine yapılan ve yapımı devam eden çalışma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, "Eskişehir İnönü Belediye Başkanımız Sayın Kadir Bozkurt'u ziyaret ederek hatıraları yad ettik. Başkanımız İnönü'yü ihya etmiş, çok büyük yatırımlar gerçekleştirmiş, üstün muvaffakiyetlerinden dolayı takdir ve tebriklerimi sundum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Bozkurt da, "Sayın Bakanım Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bugüne kadar ilçemize vermiş olduğunuz katkılardan ve nazik ziyaretinizden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına çok teşekkür ederim" dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR