Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz Haber Videosunu İzle
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın, "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz." açıklamasına Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez devlet televizyonunda yanıt verdi. Trump'ın, "Biz ne istersek yapmaya hazır" iddiasında bulunduğu Rodriguez, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır. Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz. Venezuela'nın tek bir devlet başkanı var. O da Maduro." dedi.

  • Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacağını belirtti.
  • ABD'nin Venezuela'ya askeri operasyonu dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı yöneteceklerini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yaptığı askeri operasyon, dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi operasyonda yakalanıp ABD askeri gemisine alındı. Trump'ın eşiyle birlikte New York'ta yargılanacağı öğrenildi.

Trump, operasyondan sonra kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz." dedi. Trump'ın sözlerine Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'den yanıt geldi. Devlet televizyonunda konuşan Rodriguez Trump'a resti çekti.

Rodriguez, hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaklarını, Venezuela'nın tek devlet başkanının Maduro olduğunu belirterek, vatandaşlarına birlik çağrısı yaptı.

Rodriguez şunları söyledi: "Nicolas Maduro derhal serbest bırakılmalı. Venezuela hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak. Venezuela'nın tek bir devlet başkanı var: Maduro. Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sibirya'ya rakip! Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti

Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti