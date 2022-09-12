VATSO Başkanı Kandaşoğlu: '3 kurum için mücadelemiz sürüyor'

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van için sadece proje hazırlamadıklarını belirterek, "Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilciliği, Halk Bankası Bölge Müdürlüğü ve KGF Bölge Temsilciliğinin açılması için de mücadele veriyoruz" dedi.

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van için sadece proje hazırlamadıklarını belirterek, "Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilciliği, Halk Bankası Bölge Müdürlüğü ve KGF Bölge Temsilciliğinin açılması için de mücadele veriyoruz" dedi.

Çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, önemli üç kurumu Van'a kazandırmak için bir yıldır çaba sarf ettiklerini söyledi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı döneminde Kredi Garanti Fonunu (KGF) Van'a kazandırdıklarını hatırlatan Kandaşoğlu, "Onlara odada yer tahsis etmiştik. Yüzlerce üyemiz bu sayede kredi aldı. Böylesi bir kurum 2 yıl önce Diyarbakır KGF Bölge Temsilciliğine bağlandı. Yani KGF Van Şubesi sessiz sedasız kapandı. Bu benim içimi yaktı. KGF'yi inşallah bu sefer bölge temsilciliği olarak Van'a kazandıracağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la yaptığı görüşmede Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilciliği, Halk Bankası Bölge Müdürlüğü ve KGF Bölge Temsilciliğinin Van için elzem olduğunu söylediğini vurgulayan Kandaşoğlu, "Kendisi benim yanımdan yöneticileri aradı. Hepsi de bu taleplerimize olumlu yaklaştı. Sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van programı sırasında bu taleplerimizi basın yoluyla Van kamuoyuna da açıkladık. 8 talebimiz içinde yer alan bu taleplerimizi direkt Cumhurbaşkanının en yakınındaki isimlerden birine teslim ettik. Bana en acil yapılması gereken 3 maddeyi sordular. Ben de bu 3 kurumu söyledim. Bu 3 talebimizi kesinlikle Cumhurbaşkanımızla paylaşacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada konunun takipçisi olacaklarını belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Kandaşoğlu, "Talebimizi ilettiğimiz kişilerle irtibat halindeyiz. Bana bir kurum için mesafe aldıklarını, sonucun inşallah olumlu olacağını söylediler. Şu an size bilgi vermem şık olmaz. Ama ne olursa olsun bu 3 kurumu inşallah Van'a kazandıracağız" diye konuştu. - VAN