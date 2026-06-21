Haberler

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance: "Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran nükleer programının sona erdirilmesi zaten gerçekleştirilmiş şeylerdir.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran nükleer programının sona erdirilmesinin gerçekleştiğini belirterek, Orta Doğu'da kalıcı değişim için birlikte daha fazlasının başarılabileceğini ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance: " Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran nükleer programının sona erdirilmesi zaten gerçekleştirilmiş şeylerdir. Şimdi soru, birlikte ne kadar daha fazlasını başarabileceğimizdir. Orta Doğu'daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirebilir miyiz, yoksa eski yöntemlere geri mi döneriz; bu bizim tercihimiz değildir ancak kesinlikle gerçekleşebilecek bir durumdur." - BURGENSTOCK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik

İsviçre'deki tarihi zirveden ilk açıklama: Büyük ilerleme kaydettik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü

Obradovic yıllar sonra geri döndü!
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı

Gözler İsviçre'de! Tarihi zirve başladı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber