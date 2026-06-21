ABD Başkan Yardımcısı James David Vance: "Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran nükleer programının sona erdirilmesi zaten gerçekleştirilmiş şeylerdir.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran nükleer programının sona erdirilmesinin gerçekleştiğini belirterek, Orta Doğu'da kalıcı değişim için birlikte daha fazlasının başarılabileceğini ifade etti.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance: " Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran nükleer programının sona erdirilmesi zaten gerçekleştirilmiş şeylerdir. Şimdi soru, birlikte ne kadar daha fazlasını başarabileceğimizdir. Orta Doğu'daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirebilir miyiz, yoksa eski yöntemlere geri mi döneriz; bu bizim tercihimiz değildir ancak kesinlikle gerçekleşebilecek bir durumdur." - BURGENSTOCK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı