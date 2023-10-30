Van'ın Erciş ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde 25 mahalle muhtarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Erciş Kaymakamlığının toplantı salonunda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında ilgili birim amirlerinin de katılımıyla muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıda 25 mahalle muhtarının talep ve isteklerini dinleyen Kaymakam Karaloğlu, talep ve isteklerle ilgili birim amirlerinden de bilgi alışverişinde bulunarak mahallelerde yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi. - VAN