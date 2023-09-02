Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 32 şüpheliye işlem yapıldı
Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı ve işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifresi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifresi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 32 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Politika