Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 32 şüpheliye işlem yapıldı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı ve işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifresi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.