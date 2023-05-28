Van'da sayılan oylar İl Seçim Kurullarına getiriliyor

Van'da oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayılan oylar İl Seçim Kuruluna getirilmeye başladı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Van'da da sona erdi. Sayımı biten oylar yoğun güvenlik önlemleri altında Van Adliye Sarayındaki İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Van'da oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayılan oylar İl Seçim Kuruluna getirilmeye başladı.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Van'da da sona erdi. 2 bin 294 sandıkta 706 bin 611 seçmenin kayıtlığı olduğu Van'da, seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi için sandık başlarına giderken, saat 17.00'de oy kullanma işlemi sona erdi. Okullarda oy sayımları sürerken, sayımı biten oylar yoğun güvenlik önlemleri altında Van Adliye Sarayındaki İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Adliye çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, görevli olmayanların adliyeye alınmasına izin verilmiyor. - VAN