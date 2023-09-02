Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 57 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da geçen ay yapılan operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 57 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Van'da geçen ay kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Ağustos'ta kent genelinde 37 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerindeki aramada, 878 litre akaryakıt, 6 bin 5 paket sigara, 272 elektronik sigara, 466 cep telefonu, 26.5 litre alkol, 482 cinsel içerikli malzeme, 1 kilo 817 gram safran, 3 tarihi eser taş, 140 kilogram tütün, 31 bin 600 dolu makaron, 273 bin 400 boş makaron, 100 tabanca fişeği ve 9 sahte pasaport ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.