Van'da İran sınırına güvenlik duvarı inşaatı devam ediyor

Van'ın Başkale ilçesinde, İran ile en uzun sınıra sahip olan bölgede güvenlik duvarı inşaatı çalışmaları devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, sınır hattında yapılan çalışmaları inceleyerek, sınır güvenliğinin önemini vurguladı.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınır hattına inşa edilen güvenlik duvarı??????? çalışmaları sürüyor.

Başkale Kaymakamlığı sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Başkale-İran sınırı Sultançayır ve Güllük Bölgesinde devam eden sınır duvarları çalışmalarını inceledi.

Sınır hattında alınan önlemler ve duvar inşaatına ilişkin ilgililerden bilgi alan Çelik, "Başta terör ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere sınır güvenliğimizin her santiminden sorumlu olan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.