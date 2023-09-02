Van'da Ağustos Ayında Gerçekleştirilen Asayiş Operasyonlarında 75 Kişi Tutuklandı

Van'da yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 75'i tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 221 yıl hapis cezası bulunan 95 şüpheli yakalandı. Ayrıca, hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı. Motosikletli yunus ve devriye timlerinin çalışmaları sonucunda ise 24 aranan şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 46 fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.