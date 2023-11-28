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Van'da 114 Kaçak Göçmen Yakalandı, 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Van'da polisin düzenlediği operasyonlarda 114 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da polisin düzenlediği operasyonlarda 114 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kaçak göçmenlerin saklandığını tespit ettiği adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 13 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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