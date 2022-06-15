Van Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı Van Büyükşehir Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı başkanlığında yapıldı. Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda görüşülen 20 gündem maddesinden bazıları karara bağlanırken bazıları da ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Arpa, Başkan Danışmanları Emre Güray ve Sinan Hakan ile ilgili daire başkanları katıldı. AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Politika Balcı Van Politika Güncel Haberler

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