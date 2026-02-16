Haberler

Valilik izin vermedi, CHP geri adım atmıyor

Güncelleme:
CHP'nin köprülerin özelleştirilmesine karşı İstanbul'da yapmak istediği yürüyüşe İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yarın Saat 17:00'de Beşiktaş Ortaköy'de… Kararımızda bir değişiklik yok" açıklamasında bulundu.

Valilikten izin çıkmadı, muhalefet sokağa çıkmaya kararlı

YÜRÜYÜŞ İÇİN SAAT VERDİ

Çelik daha önce yaptığı açıklamada 17 Şubat Salı günü saat 17.00'te Ortaköy'den başlayıp Arnavutköy'e kadar yürüyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz meşruiyetimizi küresel odaklardan değil Anadolu'dan alıyoruz. Akıllarını ve iradelerini küresel güçlere kiralayanlara, halkımızın alınteriyle yapılmış köprülerimizi sattırmayacağız! Yabancılara milli varlıklarımızı pazarlayanlar, milletin malını haraç mezat satmaya kalkanlar kaybedecek! Türkiye'yi talana teslim etmeyeceğiz."

Merve Yaz
Haberler.com / Politika
