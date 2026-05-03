Vali Yılmaz 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutladı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milliyetçiliğinin bir isimden ibaret olmadığını, vatan sevgisiyle çarpan yüreklerin ortak şuuru olduğunu vurguladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Yılmaz mesajında, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin altını çizerek, vatan hizmetindeki kararlılık vurgusu yaptı. Vali Yılmaz, mesajında Türk milletinin refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Türk Milletinin birliğini ve beraberliğini güçlendiren bu anlamlı günde, kutlu milletimize hizmet yolunda gösterdiğimiz kararlılıkla, refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Milliyetçilik sadece bir isim değil, bir şuur ve hayat biçimidir. Türk Milletinin geleceği için dertlenen, kalbi vatan için çarpan herkesin bu onurlu günü kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene! Varlığım Türk varlığına armağan olsun! Günü'müz kutlu, birliğimiz daim olsun." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
