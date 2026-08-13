Iğdır Valisi Taşolar'dan Kaymakam Kayaş'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamlığı görevine yeni atanan İlhan Kayaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Taşolar, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak Kaymakam Kayaş'a yeni görevinde başarılar diledi.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamı İlhan Kayaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamlığı görevine yeni atanan İlhan Kayaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Kayaş'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Taşolar, İlhan Kayaş'a yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı