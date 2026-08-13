Haberler

Iğdır Valisi Taşolar'dan Kaymakam Kayaş'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Iğdır Valisi Taşolar'dan Kaymakam Kayaş'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamlığı görevine yeni atanan İlhan Kayaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Taşolar, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak Kaymakam Kayaş'a yeni görevinde başarılar diledi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamı İlhan Kayaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamlığı görevine yeni atanan İlhan Kayaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Kayaş'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Taşolar, İlhan Kayaş'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

Savaşın ateşi yeniden harlandı! İki tarafta da bilanço ağır
Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Başkent'te korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlundan gururlandıran haber!

Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti