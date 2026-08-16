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Vali Taşolar'dan Aralık İlçesine Ziyaret

Vali Taşolar'dan Aralık İlçesine Ziyaret
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Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Aralık ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından esnafla bir araya gelen Vali, vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyerek hayırlı işler diledi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Aralık ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Kurdu'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, ilçeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu'yu makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretinde Vali Taşolar, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Kurdu'dan bilgi aldı ve yeni görevinde başarılar diledi.Vali Taşolar, Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe esnafını ziyaret etti. Esnafla bir süre sohbet eden Vali Taşolar, vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyerek işlerinde hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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