Vali Musa Işın Kütahya Valiliği görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Kütahya Valiliğine atanan Musa Işın, görevine başladı.

Işın'ın göreve başlaması sebebiyle karşılama töreni düzenlendi. Vali Işın, valilik binası önünde çok sayıda protokol üyesi, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile valilik çalışanları tarafından karşılandı.

Daha sonra makamına geçen Vali Işın, "Yönetim anlayışımız tamamen şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcı ilkelere dayanacaktır" dedi.

Kütahya'nın her alanda kalkınmasını ve refah seviyesinin yükseltilmesi için çalışacağını belirten Işın, "Kuruluşun ve kurtuluşun, tarihin ve şehzadelerin şehri, ecdat yadigarı Kütahya ilimizde bugün göreve başlamış bulunuyorum. Allah mahcup etmesin. Şahsıma itimat edip beni bu ulvi göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ederim. Bu aziz şehirde görev yaparken tüm mesai arkadaşlarımla birlikte, 'insanımızı merkez ittihaz ederek' insan temel hak ve hürriyetlerine ve hukukun temel prensiplerine bağlı kalarak adalet anlayışı içerisinde hemşehrilerimize hizmet etmek temel düsturumuz olacaktır. Her bir insanımız varlığıyla, inancıyla, fikir ve düşünceleriyle bizim için kutsaldır ve dokunulmazdır. Yönetim anlayışımız tamamen şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcı ilkelere dayanacaktır. Bu anlayış çerçevesinde; Kütahya'mızın her alanda kalkınmasını ve refah seviyesinin yükseltilmesini milletvekillerimizle, siyasi partilerimizle, belediyelerimizle, muhtarlarımızla, özel sektörle, mesai arkadaşlarımızla ve halkımızla eşgüdüm ve iş birliği içinde başaracağız. Bir önceki Valimiz Sayın Ali Çelik'e ve görev yapmış diğer tüm valilerimize ilimizde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kütahyalı hemşehrilerimle gönül birlikteliğimizi baki kılarak, hemşehrilerime sağlık ve mutluluk dileklerimle saygı ve sevgilerimi arz ederim. Bu güzel şehre ve bu güzel insanlara hizmet etme şerefini bana bahşettiği için Rabbime hamd ediyorum. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır" diye konuştu.

Vali Işın, karşılama töreninin ardından vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptı. - KÜTAHYA