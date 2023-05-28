Vali Becel oyunu kullandı
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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için oyunu kullandı. Vali Becel, seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için oyunu kullandı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oylaması için sabah saatlerinde Mehmet Gülen İlkokulu 1131 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Vali Becel, seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika