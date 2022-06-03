Vali Balcı'dan Tümgeneral Kurtoğlu'na ziyaret - Haberler

Vali Balcı'dan Tümgeneral Kurtoğlu'na ziyaret Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti. Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti. Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılanan Vali Dr. Ozan Balcı, karşılama mangasını selamladı. Vali Dr. Ozan Balcı, Kolordu Komutanı Tümgeneral Kurtoğlu ve yardımcılarıyla fotoğraf çektirdi. Ziyaretçi defterini imzalayan Vali Dr. Ozan Balcı'ya, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından günün anısına gümüş tabak ve üzerinde dua yazılı zırhlı maket takdim edildi. Vali Dr. Ozan Balcı, bir süre Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile makamında görüştükten sonra ziyaretini tamamladı. - VAN İhlas Haber Ajansı / Politika Balcı Van Politika Haberler

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