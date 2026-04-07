Vali Aydoğdu'dan İl Genel Meclisi'ne hayırlı olsun ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen başkanlık ve divan seçimlerinin ardından yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Cavit Şireci'yi ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, 2 yıllık görev süresinin tamamlanmasının ardından yapılan seçimler sonrası Şireci ile Başkanlık Divanı üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Aydoğdu, Meclis Başkanı Şireci başta olmak üzere divan üyeleri ve meclis üyelerine yeni görev dönemlerinde başarı dileyerek, çalışmalarının Erzincan'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyarete Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları ile birim amirleri de katıldı. - ERZİNCAN

