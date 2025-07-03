Vali Aksoy, TBMM'de Milletvekili Hatipoğlu ile Bir Araya Geldi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ağırladı.

Ankara'ya giden Vali Aksoy, TBMM'ye ziyarette bulundu. Milletvekili Hatipoğlu, Vali Aksoy'u TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Hatipoğlu, "Şehrimizin gelişimi ve hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda yürütülen çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR