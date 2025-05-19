Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bir süredir tedavi gören Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, Ankara'da hayatını kaybettikten sonra cenaze namazı kılınıp Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Bir süredir tedavi gören Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen bugün hayatını kaybetti. Şen, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin Şubat 2023'ten bu yana Valetta Büyükelçiliği görevini üstlenen Erdeniz Şen, Ankara'da tedavi görüyordu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şen'in vefat ediğini bildirildi. 2 çocuk babası Şen'in cenazesi Ankara Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, oyuncu Cem Emüler, eşi Deniz Şahinbaş Şen, ailesi ve arkadaşları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Politika
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