Uşak'ın yeni Valisi Serdar Kartal oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan 19 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Uşak Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal atandı.

19 Şubat 2026 Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 5 ilin valisi değişti. Açıklanan karara göre; Uşak Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar Valiliğine atandı. Vali Aktaş'tan boşalan Uşak Valiliği görevine ise İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal getirildi. - UŞAK

