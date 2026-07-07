Haberler

Uşak İl Genel Meclisi toplantısı ilk kez Blaundos Antik Kenti'nde yapıldı

Uşak İl Genel Meclisi toplantısı ilk kez Blaundos Antik Kenti'nde yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak İl Genel Meclisi, Temmuz ayı toplantısını ilk kez Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde gerçekleştirdi. Başkan Aynur Yurtsever, tarihi mekanda geçmişle gelecek arasında köprü kurduklarını belirtti.

Uşak İl Genel Meclisi toplantısı ilk kez Ulubey ilçesine bağlı Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan Blaundos Antik Kenti'nde yapıldı.

Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Aynur Yurtsever başkanlığında gerçekleştirilen Uşak İl Genel Meclisi 2026 Temmuz Ayı Toplantısı, Uşak kent merkezine 40 kilometre, Ulubey ilçesine ise 8 kilometre uzaklıkta bulunan Blaundos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Büyük İskender'in Anadolu Seferleri'nin ardından Makedonya'dan gelenler tarafından kurulan ve bugün Ulubey ilçesine bağlı Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan antik kent, bu kez Uşak İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısına ev sahipliği yaptı.

Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Aynur Yurtsever, Blaundos Antik Kenti'nde 2 bin yıl önce meclis üyelerinin bir araya gelerek şehirle ilgili kararlar alındığını belirterek, "Uşak İl Genel Meclisi olarak aynı sorumlulukla buradayız. Bu tarihi adımla, geçmişle gelecek arasında kopmaz bir köprü kurduğumuza inanıyorum" dedi.

Toplantı öncesinde meclis üyelerine Blaundos Antik Kenti tanıtılarak bölgenin tarihi hakkında bilgi verildi. Ardından Temmuz ayı meclis gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Öte yandan, toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı

Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Karşılamaya damga vuran diyalog! Uçağını işaret edip bunu söyledi
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

Trump F-35'e yeşil ışık yaktı, Netanyahu alelacele açıklama yaptı
Mısırlı futbolcu gözyaşları içinde isyan etti: Dünya Kupası zaten ayarlanmış

Mısırlı yıldız gözyaşları içinde isyan etti
Fenerbahçe Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sona erdi

Kadıköy'de büyük değişim! Stadyumun son hali paylaşıldı

NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
NATO Zirvesi'nde dünyayı titretecek hamle! Harcanacak para inanılmaz

NATO Zirvesi'nde dünyayı titretecek hamle! Harcanacak para inanılmaz
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular