Uşak Belediyesi 2024 Yılı Tahmini Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Uşak Belediye Meclisi Kasım Ayı ikinci toplantısında, Uşak Belediyesi'nin 2024 yılı tahmini bütçesi oy çokluğuyla belirlendi. İYİ Partili 8 üye ve CHP'li 2 üye bütçeye ret oyu verirken, AKP Partili 15 üyenin kabul oyuyla 2024 yılı tahmini bütçesi 3 milyar 26 milyon TL olarak kabul edildi.

Uşak Belediye Meclisi Kasım Ayı ikinci toplantısında; Uşak Belediyesi 2024 yılı tahmini bütçesi oy çokluğu ile belirlendi.

Uşak Belediyesi Kasım ayı ikinci toplantısı, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın Başkanlığında Huzurpark Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Meclis toplantısında Uşak Belediyesi'nin 2024 Yılı performans programı ve 2024 yılı tahmini bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. İYİ Partili 8 üye ve CHP'li 2 üye bütçeye ret oyu verdi. AKP Partili 15 üyenin kabul oyu ile 2024 yılı tahmini bütçesi oy çokluğu ile kabul edilirken 2024 yılının tahmini bütçesi 3 milyar 26 milyon TL olarak kabul edildi. Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi 2024 yılı tahmini bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diledi. - UŞAK