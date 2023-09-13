Uşak Belediye Başkanının Akrabası Kazada Hayatını Kaybetti

Uşak-Ulubey yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden gençlerden birisi olan İlyas Çakın'ın Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.

Uşak-Ulubey yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden gençlerden birisi olan İlyas Çakın'ın Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.

Uşak-Ulubey yolu üzerinde Orhan Dengiz Bulvarı - Mehmet Tevfik Çamcı sokak kesişiminde meydana gelen kazada, Burak Alsay (28), kontrolündeki 10 AIE 994 plakalı motosiklet Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Mehmet Tevfik Çamcı Sokağı'ndan çıkan Aslan Ilgın (54) idaresindeki 64 ACV 168 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve yolcu konumunda bulunan İlyas Çakın (27) yola savruldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Burak Alsay ve İlyas Çakın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada kaybeden İlyas Çakın'ın AK Partili Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Çakın'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Karaboyalık köyünde defnedileceği ifade edildi. - UŞAK