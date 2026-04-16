Leyen: "(Lübnan-İsrail ateşkesi) İhtiyacımız olan şey kalıcı barışa doğru giden bir yol"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Trump'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkesin memnuniyetle karşılandığını belirtti. Leyen, kalıcı barışa giden yolun önemine vurgu yaptı ve Avrupa'nın Lübnan'a desteğini sürdüreceğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Lübnan-İsrail arasında yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese ilişkin tebrik mesajı yayımladı. Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Lübnan arasında duyurulan 10 günlük ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Bu bir rahatlama çünkü çatışma halihazırda çok fazla can kaybına neden oldu" dedi.

Leyen bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik temennilerini vurgulayarak, "Şimdi ihtiyacımız olan şey yalnızca geçici bir duraklama değil, kalıcı barışa doğru giden bir yoldur" ifadelerini kullandı.

Leyen bu süreçte Avrupa'nın Lübnan'a desteğini sürdüreceğinin altını çizerek, "Avrupa Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesine yönelik çağrılarını sürdürecektir. Ayrıca, Lübnan halkını önemli insani yardımlar aracılığıyla desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.

Trump, ateşkes kararını duyurmuştu

Trump, İsrail-Lübnan temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmişti. Trump, iki liderin de bu gece TSİ 00.00'da yürürlüğe girecek 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını kaydetmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
