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Bakan Uraloğlu: "Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karar, Gazze'de sürdürdüğü katliamları örtmeye yönelik propaganda girişimidir"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin kararını, Gazze'deki katliamları örtme çabası olarak nitelendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Binyamin Netanyahu ve eli kanlı hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı siyasi karar, Gazze'de sürdürdüğü katliamların ve insanlık suçlarının üzerini örtmeye yönelik umutsuz bir propaganda girişimidir" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Binyamin Netanyahu ve eli kanlı hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı siyasi karar, Gazze'de sürdürdüğü katliamların ve insanlık suçlarının üzerini örtmeye yönelik umutsuz bir propaganda girişimidir. Katil İsrail devleti, tarihe siyasi kararlarla yön verebileceğini zannetmektedir. Oysa tarih parlamentoların oylamalarıyla değil, hakikatle, belgelerle ve vicdan sahibi milletlerin ortak hafızasıyla yazılır. Gazze'de işlenen suçların hesabından kaçamayacak olanlar, tarihe hükmetmeye çalışmak yerine önce insanlık vicdanına verecekleri hesabı düşünmelidir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de hakikatin yanında, zalimin karşısında, tarihin doğru tarafında durmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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