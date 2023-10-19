Ünye Belediye Başkanı: Muhtarlık demokrasimizin en önemli müessesedir

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, muhtarların önemli görev ve sorumluluk üstlendiğine dikkat çekerek, 'Muhtarlık demokrasimizin en önemli müessesedir' dedi. Ünye ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle çeşitli ziyaret ve program gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, muhtarların önemli görev ve sorumluluk üstlendiğine dikkat çekerek, "Muhtarlık demokrasimizin en önemli müessesedir" dedi.

Ünye ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle çeşitli ziyaret ve program gerçekleştirildi. Programlar çerçevesinde Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve ilgililer, Ünye Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Demokrasinin en temel unsurlarından bir tanesi olan muhtarlık müessesesi bizler için önemli. Mesai arkadaşlarımız olarak gördüğümüz muhtarlarımızla mahallelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimize hizmet sunuyoruz. Hakikaten toplum içerisinde bağımsız bir şekilde bireysel çalışma ile seçime giren ve kazanan muhtarlarımız demokrasinin temel unsurunu oluşturmaktadır. Muhtarlarımızın bu vesile ile gününü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise muhtarların vatandaşlara kamu hizmeti sunan kurumlar arasında adeta köprü vazifesi gördüğünü ifade ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çalışkan ziyaretleri nedeniyle Kaymakam Işık, Başkan Tavlı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Muhtarlar günü programı çerçevesinde ayrıca Ünye'de görev yapan ve görevi başında vefat eden muhtarların kabirleri de ziyaret edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel'in de bulunduğu ziyaretlerde muhtarlar için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. - ORDU