Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, "Kucaklayıcı olmalı" diyerek Cumhurbaşkanı adayını açıkladı - Haberler

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte siyaset ve sanat dünyasından Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Muhalefetin kimi aday olarak göstereceği henüz netlik kazanmazken, Yeşilçam'ın ünlü ismi Aydemir Akbaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU

Akbaş, çok önceden Demokrat Partili olduğunu söyledi.Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı.

AKŞENER'İ BAŞBAKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

Akbaş, Başbakan olarak görmek istediği ismin ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirtti.