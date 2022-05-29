Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, "Kucaklayıcı olmalı" diyerek Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Aydemir Akbaş, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini dile getirdi. Akbaş, destekleyeceği adayın "kucaklayıcı" olması gerektiği için böyle bir tercih yaptığını belirtti.
2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte siyaset ve sanat dünyasından Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Muhalefetin kimi aday olarak göstereceği henüz netlik kazanmazken, Yeşilçam'ın ünlü ismi Aydemir Akbaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.
ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU
Akbaş, çok önceden Demokrat Partili olduğunu söyledi.Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı.
AKŞENER'İ BAŞBAKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR
Akbaş, Başbakan olarak görmek istediği ismin ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirtti.