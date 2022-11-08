Ünlü'den Kaftancıoğlu'na suç duyurusu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde mevcut Başkan Şekip Avdagiç için destek istemişti. Avdagiç'e karşı CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu iddia eden Ünlü, ""Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Mahmut Ünlü'ye cevap veren Canan Kaftancıoğlu, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski'ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:))" ve "Nükteli birazdan Kaftancı'nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Papucumun cübbelisi" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımının ardından Ünlü avukatı aracılığıyla Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Kaftancıoğlu'nun Ünlü'ye hakaret ettiği öne sürülerek, hakkında dava açılması istenildi.