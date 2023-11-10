Ümraniye'ye özgü iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi ve Ümraniye'nin iklim değişikliğine dayanıklılığının arttırılması amacıyla İklim Değişikliği Uyum Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Bundan sonra yeşili ne kadar artırabilirsek çok daha iyi, yaşanabilir bir dünyayı çocuklarımıza bırakacağız diye düşünüyorum' dedi.

Ümraniye'de İklim Değişikliği Uyum Çalıştayı düzenlendi

İSTANBUL - Ümraniye'ye özgü iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi ve Ümraniye'nin iklim değişikliğine dayanıklılığının arttırılması amacıyla İklim Değişikliği Uyum Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bundan sonra yeşili ne kadar artırabilirsek çok daha iyi, yaşanabilir bir dünyayı çocuklarımıza bırakacağız diye düşünüyorum" dedi.

Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, Ümraniye Tantavi Sosyal Tesisi'nde İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayı düzenlendi. "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayı" programında, afet yönetimi, su yönetimi, yeşil alanlar, halk sağlığı gibi konular uzman konukların katılımıyla ele alındı. Ümraniye'ye özgü iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi ve Ümraniye'nin iklim değişikliğine dayanıklılığının arttırılması amacıyla düzenlenen çalıştaya Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

"Ciddi iklim değişikliği sonuçları doğdu"

Programa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Sanayi devrimi sonrası yüzyıl evveline gidersek, özellikle fosil yakıtların tüketimi nedeniyle insani faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazının salınımları dolayısıyla okyanusların, denizlerin ve orman alanlarının kendisini içine çekeceği bu salınımlardan dolayı, bu gazlar çevreyi çok daha kirletir hale gelmiş. Toplumlar da, şehirlerde var olan alışkanlıklarını sürdürdüğü sürece ciddi iklim değişikliği sonuçları doğdu. Bu da büyük çevresel yıkımlara neden olduğu, bunlarla bağlantılı olarak da çeşitli çevresel felaketlere daha sık yol açacağı, günlük hayatta da karşılaşılan doğal afetlerin artmasıyla sık sık bunu gözlemleyeceğiz" dedi.

Sözlerine devam eden Yıldırım, " Bizim Millet Bahçesi dediğimiz bahçelerimizi, yani sürdürülebilir, vatandaşın daha iyi kullanımına açıp yeşil alanları da bununla birlikte çoğaltarak nerede bir alan bulursak, artık bundan sonra yıkımla şehir güzelleşecek. Ne kadar çok bina yıkıp yeşil alan yaparsak, keşke yapmadan onları halledebilseydi Türkiye, İstanbul. Ama malesef İstanbul yoğun bir şehir olduğu için bunu yapamadık. Ama bundan sonra yeşili ne kadar artırabilirsek çok daha iyi yaşanabilir bir dünya çocuklarımıza bırakacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.