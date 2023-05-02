Ümmü Gülşen Öztürk, Maltepe'de seçmenlerle buluştu

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Ümmü Gülşen Öztürk, Maltepe Meydan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı da ziyaret eden Öztürk, karanfil dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlardan seçimde destek isteyen Öztürk, 'AK Parti olarak gençlerimize güvenimiz tam' dedi.

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Ümmü Gülşen Öztürk, Maltepe Meydan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı da ziyaret eden Öztürk, karanfil dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlardan seçimde destek isteyen Öztürk, "AK Parti olarak gençlerimize güvenimiz tam" dedi.

Esnaf ziyareti sonrası konuşan Öztürk, "Ben gençlerimize güveniyorum. 15 Temmuz'da da onlar sahadaydı. Şehit olan kardeşlerimizin birçoğu genç kardeşlerimizdi. Genç kardeşlerimizin yine vatana sahip çıkacaklarına inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye büyük bir teveccüh var. Ben parti kurulduğundan beri teşkilattayım. Seçmenin hiçbir zaman sandığa bu kadar sahip çıktığını görmedim. Her seçmen teşkilat gibi çalışıyor. Vatandaşlar gençlere sahip çıktıklarını söylüyor. Sosyal medyada kafalarının karıştırılmasına izin vermediklerini söylüyor. Elhamdülillah saha çok güzel" diye konuştu.