Umman İran ve ABD Arasında İlk Tur Dolaylı Müzakereleri Ağırladı

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ile ABD arasında ilk turu gerçekleştirilen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Maskat'ta, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u ağırlamaktan gurur duyuyorum. Bu samimi atmosferde gerçekleşen görüşmelere katılımları için iki meslektaşıma teşekkür ediyorum" dedi.

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı müzakerelerin ilk turu sona erdi. İran'ın nükleer programı ve uygulanan yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına yönelik toplantıya arabuluculuk eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Maskat'ta, İran Dışişleri Bakanı Dr. Seyed Abbas Araghchi ve ABD Başkanlık Temsilcisi Steve Witkoff'u ağırlamaktan gurur duyuyorum. Ortak amacımız olan adil ve bağlayıcı bir anlaşmaya varmak için diyalog ve müzakere sürecini başlatmak üzere arabuluculuk yaptık. Bu samimi atmosferde gerçekleşen görüşmelere katılımları için iki meslektaşıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MASKAT