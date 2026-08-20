Umman: Hürmüz Güvenliği İçin Kalıcı Barış Şart

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Hürmüz Boğazı'nda kalıcı güvenliğin sağlanması için bölgede kalıcı barışın şart olduğunu belirtti.

Umman, Hürmüz Boğazı'nda kalıcı güvenliğin sağlanması için bölgede barışın şart olduğunu belirtti. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Japon mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Hürmüz Boğazı'nda kalıcı güvenliğin sağlanması için bölgede kalıcı barışın şart olduğunu belirterek, gerginliğin daha da tırmanmasını gerektiğini vurguladı.

İran, boğazdan geçen yeni deniz yollarına ilişkin Umman ile yapılan anlaşmanın son aşamada olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı