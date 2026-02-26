Haberler

Umman: "Müzakereciler, yeni fikirlere benzeri görülmemiş bir açıklık gösteriyor"

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Cenevre'de devam eden ABD-Iran dolaylı müzakerelerinde müzakerecilerin yeni fikirlere açıklık gösterdiğini belirtti. Müzakereler, nükleer program üzerine yapılmakta ve Umman arabuluculuğunda gerçekleşiyor.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, ABD ile İran arasında Cenevre'de yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin, "Müzakereciler, yeni fikirlere benzeri görülmemiş bir açıklık gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin üçüncü turu, Umman'ın arabuluculuğunda İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi müzakereler kapsamında ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Umman Haber Ajansına göre Bakan Al-Busaidi görüşmede, ABD heyetine İran tarafının bakış açılarını ve önerilerini iletti. Görüşmede, İran tarafının görüş ve önerilerinin yanı sıra ABD müzakere ekibinin İran'ın nükleer programının temel unsurlarına ve bu konuda anlaşmaya ulaşmak için gerekli garantilere ilişkin yanıtları ve sorularının ele alındığı belirtildi.

Al-Busaidi ise açıklamasında, "Müzakereciler, yeni fikir ve çözümlere eşi görülmemiş bir açıklık göstererek, ilerleme için destekleyici bir ortamda sürdürülebilir güvenceler içeren adil bir anlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla titiz ve yapıcı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

