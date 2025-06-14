Umman Dışişleri Bakanı: İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Gerçekleşmeyecek

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Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, yarın Maskat'ta yapılması planlanan İran-ABD nükleer görüşmelerinin iptal edildiğini açıkladı. Görüşmeler, İsrail'in saldırılarının ardından sekteye uğradı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, yarın Maskat'ta yapılması planlanan nükleer görüşmelere ilişkin, "Yarın yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek" dedi.

ABD ile İran arasında Umman arabuluculuğunda gerçekleştirilen nükleer konulu müzakereler, İsrail'in saldırılarının ardından sekteye uğradı. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, yarın başkent Maskat'ta yapılması planlanan nükleer görüşmelerin 6. turuna ilişkin, "Yarın yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa ulaşmanın tek yoludur" açıklamasını yaptı. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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