Umman Dışişleri Bakanı: İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Gerçekleşmeyecek

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, yarın Maskat'ta yapılması planlanan nükleer görüşmelere ilişkin, "Yarın yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek" dedi.

ABD ile İran arasında Umman arabuluculuğunda gerçekleştirilen nükleer konulu müzakereler, İsrail'in saldırılarının ardından sekteye uğradı. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, yarın başkent Maskat'ta yapılması planlanan nükleer görüşmelerin 6. turuna ilişkin, "Yarın yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa ulaşmanın tek yoludur" açıklamasını yaptı. - MASKAT