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Umman, ABD ve İran Destekli Husiler Arasında Ateşkesi Sağladı

Umman, ABD ve İran Destekli Husiler Arasında Ateşkesi Sağladı
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Umman, ABD ve Yemen'deki İran destekli Husiler arasında ateşkesi sağladığını açıkladı. Anlaşma ile birlikte Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda hiçbir taraf ABD gemileri dahil diğerini hedef almayacak.

Umman, ABD ve Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki ateşkeste arabulucuk yaptığı açıkladı.

Umman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını bildirmesinin ardından konuyla ilgili yazılı açılama yaptı. Umman Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Umma'nın ABD ve Husiler arasında yaptığı görüşmeler ve temaslar neticesinde taraflar arasında ateşkes sağlandığı ifade edilerek, "Anlaşmaya göre, gelecekte Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda hiçbir taraf ABD gemileri dahil diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari deniz trafiğinin kesintisiz akışı garanti altına alınacak" denildi. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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