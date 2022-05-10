Ümit Özdağ, söyleşi için gittiği üniversitede "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla protesto edildi

Son haftalarda sığınmacılara yönelik söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.

"FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA"

Özdağ, dün de Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen bir panele katılımcı olarak gitti. Salondaki bir grup ise Özdağ'ı protesto ederek "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Eylemin ardından polis ve güvenlik görevlileri üniversiteli gençlere müdahale etti.

KONUŞMASINA ARA VERDİ

Grup güvenlik tarafından salondan çıkarılırken Özdağ, bir süre konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.