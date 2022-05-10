Ümit Özdağ, söyleşi için gittiği üniversitede "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla protesto edildi - Haberler

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Ümit Özdağ, söyleşi için gittiği üniversitede "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla protesto edildi

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Politika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir panele katılmak için gittiği üniversitede protesto edildi. Bir grup genç, özellikle son dönemde Suriyeli sığınmacılarla ilgili söyledikleriyle gündem olan Özdağ için "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Güvenlik, slogan atan gruba müdahale ederken Özdağ ise konuşmasına ara verdi.

Son haftalarda sığınmacılara yönelik söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.

"FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA"

Özdağ, dün de Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen bir panele katılımcı olarak gitti. Salondaki bir grup ise Özdağ'ı protesto ederek "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Eylemin ardından polis ve güvenlik görevlileri üniversiteli gençlere müdahale etti.

KONUŞMASINA ARA VERDİ

Grup güvenlik tarafından salondan çıkarılırken Özdağ, bir süre konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Politika

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Suriyeli, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (8)

Orcun Yazicioglu:

Fasism diyen zuppe gencler kendi evlerinde beslesin hain vatansiz suriyelileri

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İsmail Yıldırım:

Kardeş o zaman git Suriye'de faşizme karşı ol. Solcular bu seferde Suriyeli aşığı mı oldular?

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Apex LegendsTR:

Ülkenin Dört bir Yani Kaçaklar ile esir alınmış elini sallayan içeri giriyor Ülkede ne ararsan var bunlar çıkmış Pretosta ediyor kimlerden olduğu açık ve net değil mi Bu ülkede Kürt ve Türk'ün den başka kimseyi istemiyoruz he birde Afrikalı kardeşlerimiz var

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