Ümit Özdağ, söyleşi için gittiği üniversitede "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla protesto edildi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir panele katılmak için gittiği üniversitede protesto edildi. Bir grup genç, özellikle son dönemde Suriyeli sığınmacılarla ilgili söyledikleriyle gündem olan Özdağ için "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Güvenlik, slogan atan gruba müdahale ederken Özdağ ise konuşmasına ara verdi.
Son haftalarda sığınmacılara yönelik söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.
"FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA"
Özdağ, dün de Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen bir panele katılımcı olarak gitti. Salondaki bir grup ise Özdağ'ı protesto ederek "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Eylemin ardından polis ve güvenlik görevlileri üniversiteli gençlere müdahale etti.
KONUŞMASINA ARA VERDİ
Grup güvenlik tarafından salondan çıkarılırken Özdağ, bir süre konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.