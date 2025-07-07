Ümit Özdağ: Salonda Çok Ağır Bir Hava Var

Ümit Özdağ: Salonda Çok Ağır Bir Hava Var
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, duruşma sırasında salondaki ağır atmosferin sistemsel hataların yarattığı insani bir felaket olduğunu vurguladı. Özdağ, yargılamanın uzun süreceği ve soruların gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağını belirtti.

ÜMİT ÖZDAĞ: SALONDA ÇOK AĞIR BİR HAVA VAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da duruşmaya katıldı. Özdağ, duruşmaya verilen arada gazetecilere açıklama yaparak şunları söyledi:

"Salonda çok ağır bir hava var. Bu insani hataların sonucunda olduğu kadar hatta ondan daha fazla sistemsel bir hatanın sonucunda gerçekleşmiş insani bir felaket. Yargılamanın daha uzun süreceği, sorgunun başında ortaya çıkmış durumda. İlk sanık ifadesini veriyor ve hem sanık avukatının savunması hem şikayetçi ailelerin avukatlarının soruları gerçeğin bulunması ve suçluların tespit edilmesi, suçluların belirlenmesi sürecinin uzun süre devam edeceğini gösteriyor. Ancak sadece içerideki sanıklar mı suçlu yoksa o salonda sanık olarak bulunması gereken başka insanlar da var mı? Sanıkların avukatları bu konuda ciddi iddialar gündeme getiriyorlar, mahkeme salonu dışında ama her şeyden önce yakınlarını kaybedenlerin ağır acısının hala salonun içinde atmosferin üzerine çökmüş şekilde teneffüs etmek mümkündü."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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